Работодатели Новосибирска в этом году по целевому набору получат 250 выпускников ссузов

По предварительным данным мониторинга занятости выпускников 2024 года, завершающих обучение по всем формам (очная, очно-заочная, заочная), за счет всех источников финансирования по программам среднего профессионального образования договоры целевого обучения с последующим трудоустройством заключены с 251 выпускником. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минобразования Новосибирской области.

Целевое обучение студенты проходили по 48 профессиям (специальностям) по направлениям:

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» — 33 человека;

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» — 14 человек;

44.02.01 «Дошкольное образование» — 12 человек;

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» — 11 человек;

22.02.06 «Сварочное производство» — 11 человек;

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» — 11 человек;

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» — 9 человек и др.

Как говорится в ответе министра образования Марии Жафяровой, вопросы по заключению договоров целевого обучения прорабатываются профессиональными образовательными организациями с работодателями на постоянной основе.

— Контрольными цифрами приема квота на целевое обучение по программам среднего профессионального образования не предусматривается, при этом договоры целевого обучения могут быть заключены со студентами на любом курсе обучения, — отметила министр.

Например, в ходе приемной компании 2023 года в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования Новосибирской области, предприятиями ОПК заключены 13 договоров целевого обучения со студентами, зачисленными на первый курс в Новосибирский авиастроительный лицей и Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака. Также предприятия сферы сельского хозяйства заключили 3 договора целевого обучения со студентами первого курса, зачисленными в Татарский и Черепановский политехнические колледжи.

Ранее представители Минобра сообщали, что в вузах Новосибирской области в рамках целевой подготовки с оказанием мер поддержки за счет средств областного бюджета учатся 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. В 2023 году выпуск составил 216 человек, из которых трудоустроены 86%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что разочарование в работодателе — ключевая причина расторжения целевых контрактов.