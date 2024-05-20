Работодатели Новосибирска в этом году по целевому набору получат 250 выпускников ссузов

По предварительным данным мониторинга занятости выпускников 2024 года, завершающих обучение по всем формам (очная, очно-заочная, заочная), за счет всех источников финансирования по программам среднего профессионального образования договоры целевого обучения с последующим трудоустройством заключены с 251 выпускником. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минобразования Новосибирской области.
Целевое обучение студенты проходили по 48 профессиям (специальностям) по направлениям:
Как говорится в ответе министра образования Марии Жафяровой, вопросы по заключению договоров целевого обучения прорабатываются профессиональными образовательными организациями с работодателями на постоянной основе.
— Контрольными цифрами приема квота на целевое обучение по программам среднего профессионального образования не предусматривается, при этом договоры целевого обучения могут быть заключены со студентами на любом курсе обучения, — отметила министр.
Ранее представители Минобра сообщали, что в вузах Новосибирской области в рамках целевой подготовки с оказанием мер поддержки за счет средств областного бюджета учатся 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей. В 2023 году выпуск составил 216 человек, из которых трудоустроены 86%.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что разочарование в работодателе — ключевая причина расторжения целевых контрактов.
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