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+35 градусов покажет столбик термометра 23 июня в Новосибирской области

  • 23/06/2024, 15:23
Автор: Артем Рязанов
+35 градусов покажет столбик термометра 23 июня в Новосибирской области
В Новосибирске осадков не будет, воздух прогреется до +32 °С.

В воскресенье, 23 июня, в Новосибирской области ожидается очень жаркая погода.

По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха днём составит +30…+35 °С, местами — от +24 до +29 °С. Ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы, местами с умеренными осадками.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Новосибирске осадков не прогнозируют, температура воздуха поднимется до +32 °С.

Ранее сообщалось, что аномальная жара вновь придет в Новосибирскую область.

Источник фото: freepik.com/автор freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : погода аномальная жара


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