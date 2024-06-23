+35 градусов покажет столбик термометра 23 июня в Новосибирской области

В воскресенье, 23 июня, в Новосибирской области ожидается очень жаркая погода.
По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха днём составит +30…+35 °С, местами — от +24 до +29 °С. Ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы, местами с умеренными осадками.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.
В Новосибирске осадков не прогнозируют, температура воздуха поднимется до +32 °С.
Ранее сообщалось, что аномальная жара вновь придет в Новосибирскую область.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
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