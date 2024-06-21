Аномальная жара вновь придет в Новосибирскую область

В Новосибирскую область идет аномальная жара. Это произошло после нескольких дней похолодания.

— С 21 по 28 июня местами столбик термометра достигнет показателей в +35, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

МЧС по региону напоминают, что в жаркую погоду стоит избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице, а также по возможности исключите прогулки на открытом солнце с 11 до 17 часов, в особенности без головного убора.

Ранее редакция сообщала о том, что ураган с дождем накрыл Новосибирск.