Аномальная жара вновь придет в Новосибирскую область

В Новосибирскую область идет аномальная жара. Это произошло после нескольких дней похолодания.
— С 21 по 28 июня местами столбик термометра достигнет показателей в +35, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
МЧС по региону напоминают, что в жаркую погоду стоит избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице, а также по возможности исключите прогулки на открытом солнце с 11 до 17 часов, в особенности без головного убора.
Ранее редакция сообщала о том, что ураган с дождем накрыл Новосибирск.
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