На месте заброшенной площадки в Новосибирской области появится сквер «Молодежи»

В Искитимском районе Новосибирской области скоро появятся новая площадка для отдыха и сквер «Молодёжи».

Как сообщили в местной администрации, площадка будет расположена в посёлке Линево. На месте будущего живописного места раньше была заброшенная хоккейная коробка.

Администрация обещает жителям детскую площадку, скейт-зону и беговые дорожки.

Также новую зону отдыха создают в посёлке Листвянском.

— В этом проекте предусмотрены водоотливы, приёмный колодец для воды, и мы сделаем дренажные колеи, — отметила Елена Курепина, глава Листвянского сельсовета.

Все работы завершатся в июле этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность.