На месте заброшенной площадки в Новосибирской области появится сквер «Молодежи»

В Искитимском районе Новосибирской области скоро появятся новая площадка для отдыха и сквер «Молодёжи».
Как сообщили в местной администрации, площадка будет расположена в посёлке Линево. На месте будущего живописного места раньше была заброшенная хоккейная коробка.
Администрация обещает жителям детскую площадку, скейт-зону и беговые дорожки.
Также новую зону отдыха создают в посёлке Листвянском.
— В этом проекте предусмотрены водоотливы, приёмный колодец для воды, и мы сделаем дренажные колеи, — отметила Елена Курепина, глава Листвянского сельсовета.
Все работы завершатся в июле этого года.
Ранее редакция сообщала о том, что парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность.
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