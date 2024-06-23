Садовая фигурка была украдена с клумбы во дворе в Академгородке

Жители Академгородка в Новосибирске столкнулись с неприятной ситуацией. У дома №33 по улице Иванова местная жительница решила украсить клумбу садовой фигуркой.

На кадрах паблика «Инцидент Новосибирск» можно увидеть, как появляется женщина в белом и, наступив на клумбу, забирает фигурку и уходит.

— Жители двора настоятельно просят вернуть фигурку на место и не доводить до разбирательства в полиции, — говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что ГБР задержала серийного вора персиков в Новосибирске.