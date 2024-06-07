362 многоквартирных дома планируют капитально отремонтировать в регионе в 2024 году

По сведениям пресс-службы регионального правительства, реализация программы капремонта на контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов рассказал об изменениях в региональный закон о капремонте, согласно которому с 1 сентября 2024 года требуется проводить техобследование многоквартирных домов перед капремонтом.

Это позволит своевременно выявлять многоквартирные дома, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте, а также многоквартирные дома, износ которых достиг предельно-допустимых характеристик, чтобы признать их аварийными для последующего расселения жильцов.