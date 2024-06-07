Рекламодателям

Тротуарную плитку будут производить в особой экономической зоне «Новосибирск»

  • 07/06/2024, 17:26
Автор: Оксана Мочалова
Тротуарную плитку будут производить в особой экономической зоне «Новосибирск»
Предполагается, что на полную проектную мощность предприятие выйдет к 2028 году.

Завод по производству тротуарной плитки станет резидентом особой экономической зоны «Новосибирск», которая создается на территории региона. Соглашение о строительстве завода губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень» Максим Передреев и генеральный директор ООО «Северный парк развитие» Александр Низовских подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Предполагается, что завод выйдет на полную проектную мощность к 2028 году.

— Видим, что интерес очень живой. Мы направили заявки в федеральное министерство, информация разошлась, и желающие разместить свои производства в ОЭЗ готовы подписывать соглашения. Один из проектов направлен на производство стройматериалов – для нас это очень важно. Объём стройки в нашем регионе колоссальный, и конечно, нам важно опираться на местное качество производства, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам генерального директора ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень» Максима Передреева, на заводе в Новосибирской области будет использоваться современное оборудование и новейшие технологии. Предприятие планирует производить более 900 тыс. квадратных метров тротуарной плиты в год. Номенклатура завода будет включать более 100 видов тротуарной плитки, бордюрного камня и ландшафтных элементов. Заявленный объём инвестиций в проект – 1,97 млрд рублей.

Максим Передреев добавил, что на заводе будет создано 137 рабочих мест. Налоговые отчисления за первые 10 лет работы предприятия в бюджеты разных уровней, по расчётам инвестора, составят более 1,8 млрд рублей.

— Сейчас уже разработана концепция площадки и прорабатываются варианты обеспечения инфраструктурой с учётом потребностей будущих резидентов. Но я хотел бы отметить, что наша задача как управляющей компании – обеспечить комплексное сопровождение инвестора в рамках тесного сотрудничества с правительством и Корпорацией развития Новосибирской области, помочь инвестору максимально успешно реализоваться в регионе,— рассказал генеральный директор ООО «Северный парк развитие» Александр Низовских.

Стоит отметить, что предприятие в Новосибирской области станет четвёртым заводом компании «Поревит. Тюмень». Один завод работает в Тюмени, в конце 2024 запускается второй завод тротуарной плитки «Поревит» мощностью 900 тыс. кв. метров в год в Екатеринбурге. В 2026 году свою работу начнет третий завод, он расположен в Республике Башкортостан.

В Особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний

В Особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний

Напомним, что проект создания первой особой экономической зоны «Новосибирск» презентовали министру экономического развития РФ Максиму Решетникову на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023». Общая площадь ОЭЗ составит 406 га на первом этапе развития.  Создание ОЭЗ в Новосибирске было инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие». Ранее отмечалось, что якорным резидентом объекта станет ТЛЦ «Сибирский», его территория войдет в преференциальную зону. По подсчетам регионального правительства, за 10 лет с 2024 по 2033 год отчисления резидентов в бюджеты всех уровней составят более 9 млрд рублей, порядка 3 млрд из них поступят в бюджет региона.

ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит.Тюмень» было основано в 2009 году. Компания входит в Холдинг «Партнёр». Имеет два автоматизированных завода, специализирующихся на производстве строительных материалов. Взаимодействуя с крупными строительными фирмами, компания поставляет свою продукцию в различные регионы России.

Ранее редакция сообщала, что бытовую технику будут производить на заводе под Новосибирском. Инвесторы вложат в проект около 3 млрд рублей.

Фото правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба

729

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : тротуарная плитка Особая экономическая зона завод


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

В соревновании с самими собой сотрудники правоохранительных структур сегодня могут подавать лишь один внятный сигнал: каждый под угрозой ареста.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«ТВЭЛ» создаст хабы для быстрой зарядки электромобилей в Новосибирской области
7/06/24 18:43
Бизнес Власть
Град и грозовые ливни пообещали жителям Новосибирской области
7/06/24 17:33
Общество
Тротуарную плитку будут производить в особой экономической зоне «Новосибирск»
7/06/24 17:26
Бизнес
362 многоквартирных дома планируют капитально отремонтировать в регионе в 2024 году
7/06/24 17:05
Власть
После июньских дождей дома и приусадебные участки затопило под Новосибирском
7/06/24 17:02
Общество
Наказали водителя, сбившего лося на трассе в Новосибирской областе
7/06/24 17:00
Право&Порядок
«Цельтесь только в корпус»: на детей-квадроберов объявили охоту в Новосибирске
7/06/24 16:27
Общество
В Новосибирской области более 11 тысяч работников социальной сферы отметили сегодня профессиональный праздник
7/06/24 16:13
Власть
Дело об убийстве на Новый год направлено в суд под Новосибирском
7/06/24 15:48
Право&Порядок
Массовая драка со стрельбой у бара под Новосибирском попала на видео
7/06/24 15:11
Происшествия
«МетроМиР» Новосибирска получит субсидию на восстановление платежеспособности
7/06/24 15:06
Бизнес Власть
«Сибстекло» заплатило 6 млн рублей за загрязнение воздуха в Новосибирске
7/06/24 15:01
Бизнес ЦУР
Новое оборудование купили для строящейся поликлиники в Колывани
7/06/24 14:47
Общество
В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности
7/06/24 14:11
Власть
Задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске
7/06/24 14:08
Право&Порядок
Пенсионеру заплатят 500 тысяч за ожоги из-за коммунальной аварии в Новосибирске
7/06/24 13:55
Общество Право&Порядок
Юлия Надеева: Новосибирске парки – это динамический объект творчества
7/06/24 13:48
Власть Общество
Успеть к Троице: в какие сроки высадить рассаду в грунт дачникам Новосибирска
7/06/24 13:17
Общество
Летучие мыши пытались попасть в квартиру жителя Новосибирска
7/06/24 12:42
Общество
Борис Титов: Пока налогоплательщикам предложено прийти, сдаться и ждать своей судьбы
7/06/24 12:32
Бизнес ПроБизнес
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
Энергетики и органы правопорядка выявили крупные хищения электроэнергии в Новосибирске
7/06/24 11:21
Завод «Балтика» разработал цикл краткосрочных стажировок для студентов
6/06/24 14:19
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске
4/06/24 14:12
Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов
4/06/24 10:30
Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников
3/06/24 17:48
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»
3/06/24 15:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска