Тротуарную плитку будут производить в особой экономической зоне «Новосибирск»

Завод по производству тротуарной плитки станет резидентом особой экономической зоны «Новосибирск», которая создается на территории региона. Соглашение о строительстве завода губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень» Максим Передреев и генеральный директор ООО «Северный парк развитие» Александр Низовских подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Предполагается, что завод выйдет на полную проектную мощность к 2028 году.

— Видим, что интерес очень живой. Мы направили заявки в федеральное министерство, информация разошлась, и желающие разместить свои производства в ОЭЗ готовы подписывать соглашения. Один из проектов направлен на производство стройматериалов – для нас это очень важно. Объём стройки в нашем регионе колоссальный, и конечно, нам важно опираться на местное качество производства, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам генерального директора ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень» Максима Передреева, на заводе в Новосибирской области будет использоваться современное оборудование и новейшие технологии. Предприятие планирует производить более 900 тыс. квадратных метров тротуарной плиты в год. Номенклатура завода будет включать более 100 видов тротуарной плитки, бордюрного камня и ландшафтных элементов. Заявленный объём инвестиций в проект – 1,97 млрд рублей.

Максим Передреев добавил, что на заводе будет создано 137 рабочих мест. Налоговые отчисления за первые 10 лет работы предприятия в бюджеты разных уровней, по расчётам инвестора, составят более 1,8 млрд рублей.

— Сейчас уже разработана концепция площадки и прорабатываются варианты обеспечения инфраструктурой с учётом потребностей будущих резидентов. Но я хотел бы отметить, что наша задача как управляющей компании – обеспечить комплексное сопровождение инвестора в рамках тесного сотрудничества с правительством и Корпорацией развития Новосибирской области, помочь инвестору максимально успешно реализоваться в регионе,— рассказал генеральный директор ООО «Северный парк развитие» Александр Низовских.

Стоит отметить, что предприятие в Новосибирской области станет четвёртым заводом компании «Поревит. Тюмень». Один завод работает в Тюмени, в конце 2024 запускается второй завод тротуарной плитки «Поревит» мощностью 900 тыс. кв. метров в год в Екатеринбурге. В 2026 году свою работу начнет третий завод, он расположен в Республике Башкортостан.

Напомним, что проект создания первой особой экономической зоны «Новосибирск» презентовали министру экономического развития РФ Максиму Решетникову на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023». Общая площадь ОЭЗ составит 406 га на первом этапе развития. Создание ОЭЗ в Новосибирске было инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие». Ранее отмечалось, что якорным резидентом объекта станет ТЛЦ «Сибирский», его территория войдет в преференциальную зону. По подсчетам регионального правительства, за 10 лет с 2024 по 2033 год отчисления резидентов в бюджеты всех уровней составят более 9 млрд рублей, порядка 3 млрд из них поступят в бюджет региона.

ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит.Тюмень» было основано в 2009 году. Компания входит в Холдинг «Партнёр». Имеет два автоматизированных завода, специализирующихся на производстве строительных материалов. Взаимодействуя с крупными строительными фирмами, компания поставляет свою продукцию в различные регионы России.

Ранее редакция сообщала, что бытовую технику будут производить на заводе под Новосибирском. Инвесторы вложат в проект около 3 млрд рублей.