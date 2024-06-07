После июньских дождей дома и приусадебные участки затопило под Новосибирском

После затянувшихся в Новосибирской области дождей у жителей региона ушли под воду огороды и затопило дома.

Люди пытаются бороться с последствиями погодной стихии самостоятельно, однако, считают, что в затоплении приусадебных участков виноваты власти. А вернее их бездействие.

Житель Убинского района запечатлел на видео, как его владения вместе с домом оказались под водой.

— Кто-то должен за это отвечать. Мы еще весной писали заявление и просили пробить эту трубу. И вот что теперь произошло, — с горечью говорит мужчина зайдя в свой дом, где воды, по его словам, по колено.

Сибиряк считает, что вода залилась в его дом потому, что власти вовремя не отреагировали на обращение жителей улицы.

Не менее плачевно обстоят дела у остальных жителей Убинского.

Часть высаженных в огородах овощные культуры были беспощадно растерзаны градом, часть вместе с грядками размыло дождем. Установленные теплицы также пострадали от погодных атак.

— Все слило. Цветам пришел конец. И морковь, и свекла уплыли. А дождь все идет и идет. Хоть бы уж не было града, может, хоть что-то сохранится, — с надеждой в голосе говорит Татьяна, глядя на залитый водой огород.

Это уже не первое испытание, выпавшее на долю сибиряков летом 2024 года. Первые посевы были уничтожены заморозками в конце мая и в начале июня.

Однако эксперты уверяют, что новосибирским садоводам-огородникам не стоит унывать — все поправимо. Согласно народным приметам, посеять семена и высадить рассаду нужно успеть до Троицы. В этом году православный праздник выпал на 23 июня, а значит у сибиряков еще есть время. Руководитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова рассказала, на какие показатели нужно ориентироваться при высадке рассады в грунт.

Ранее редакция сообщала о том, какую погоду в июне-2024 пообещали синоптики жителям Новосибирской области.