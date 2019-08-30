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385 центров питания АО «РЭС» прошли очередной инспекционный контроль

  • 30/08/2019, 11:04
На предприятии придерживаются системного подхода в организации работы по управлению качеством электроэнергии.

385 центров питания АО «РЭС» прошли очередной инспекционный контрольДеятельность системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области—акционерного общества «Региональные электрические сети» — регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

На предприятии придерживаются системного подхода в организации работы по управлению качеством электроэнергии, включающей в себя целый комплекс мероприятий. Значительную часть этого процесса составляет плановый инспекционный контроль над сертифицированной электрической энергией. Его целью является подтверждение соответствия характеристик продукции требованиям, подтвержденным при ее сертификации, поясняют в пресс-службе компании. Комплекс проверок и испытаний для подтверждения ранее выданных сертификатов включает в себя:

— анализ схем и параметров электрических сетей, расчетов потерь напряжения;

— анализ результатов периодического мониторинга показателей качества электрической энергии;

— непосредственно саму оценку соответствия показателей качества электрической энергии установленным требованиям в пунктах контроля;

— документарную проверку (анализ состояния производства).

За 7 месяцев 2019 года независимыми органами по сертификации была проведена процедура планового ежегодного инспекционного контроля для 15 сертификатов соответствия, выданных АО «РЭС» в период 2016-2018 гг.

По результатам проведенных инспекционных испытаний показателей качества электрической энергии органами по сертификации вынесены решения о подтверждении действия данных сертификатов соответствия по 385 центрам питания в зоне ответственности различных филиалов общества, расположенных на территории всей Новосибирской области.

Качество электрической энергии, отпускаемой потребителям, является одним из ключевых приоритетов АО «РЭС», поэтому работы в этом направлении ведутся планомерно и на постоянной основе согласно утвержденному графику.

Кроме того, для обеспечения качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013 выполняются разнообразные мероприятия в рамках инвестиционной и ремонтной программ АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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