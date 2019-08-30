Для новосибирских компаний открыты рынки Ростовской области

В состав делегации вошли динамично развивающиеся региональные компании ООО «ХимСнаб Композит», ООО фирма «Комбест», ООО «Экофакел», ООО «Раздвижные перегородки», ООО «ВИП Сервис Новосибирск» и ООО «ТехЭлектро-Сибирь».

Программа визита была достаточно насыщенной и включала индивидуальные встречи, переговоры, презентации и Биржу контактов. В рамках визита состоялась рабочая встреча с руководителями профильных департаментов Правительства Ростовской области, на которой обсуждались возможные направления сотрудничества с использованием оборудования и технологий новосибирских предприятий в области энергетики, строительства, ЖКХ, а также развитие внутреннего туризма между нашими регионами.

Отдельно состоялась рабочая встреча с участием представителей инфраструктуры поддержки инноваций и МСП и предприятий Ростовской области. В совещании приняли участие генеральный директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области Анна Пушенко, руководитель экспертной группы «Агентства стратегических инициатив» в Ростовской области Сергей Андонов, а также представители ООО «Завод Прайд», АНО «ФИРОН», АНО «РРАПП», НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области», АНО «Агентство инноваций Ростовской области». В приветственном слове Анна Пушенко отметила, что Новосибирская область славится своим научным потенциалом и представителям Ростовской области интересно узнать о взаимодействии бизнеса с Новосибирскими вузами, о механизмах организации НИОКР и трансфера технологий.

Делегация посетила и провела переговоры с руководящим составом АО «Ростовводоканал», ООО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО «Севкавэлектроремонт», Союзом Торгово-промышленная палата Ростовской области. Каждый представитель делегации по итогам отметил продуктивность встреч для своей компании, изначально не рассчитывая, что могут быть запросы на сотрудничество.

На «Бирже контактов: кооперация промышленных и производственных предприятий Новосибирской области и Ростовской области» участники бизнес-миссии представили свою продукцию и услуги, а также провели B2B переговоры с заинтересованными организациями и предприятиями.

Отзывы участников

Как поделилась директор ООО «Комбест» Наталья Ланкавич: «В рамках бизнес-миссии для нас были важны встречи с нашими ключевыми заказчиками. Они состоялись. Ждем результатов в ближайшее время»

Директор ООО «Раздвижные перегородки» Ольга Дубовицкая отметила: «Для нашей компании — это первое мероприятие подобного плана. Было проведено порядка 10 встреч с крупными предприятиями, а так же с руководством города. Лишь немногие оказались знакомы с трансформируемыми стенами, и мы вызвали большой интерес к нашей продукции. Наш товар не входит в список, постоянного приобретения и требуется время для создания, согласования проекта и внедрения новых технологий. Тем не менее по итогам поездки образовалось несколько потенциальных клиентов, с которыми мы будем активно поддерживать связь и надеемся, в скором времени реализовать первые проекты в Ростове-на-Дону».

Как прокомментировала директор компании ООО «ВИП Сервис Новосибирск» Людмила Иванищева, «мы как предприниматели активно начали развивать направление внутреннего туризма в структуре своего бизнеса и для ростовских компаний, стало откровенным открытие возможностей по сотрудничеству с новосибирскими туристическими компаниями. Мы так мало знаем друг о друге, хотя живем в одной стране».

По словам представителя ООО «ХимСнаб Композит», участвуя впервые в такой форме поддержке малого бизнеса, компания получила максимальный опыт, а также новые контакты, которые должны в ближайший месяц перерасти в контракты.

Генеральный директор ООО «ТехЭлектро-Сибирь» Анна Дриллер сказала: «Для нашей компании участие в бизнес-миссиях стало традиционным и результативным элементом продвижения и упрочения наших позиций на рынке. Ждем на днях первых результатов по итогам проведенных переговоров».

Для справки . Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области — структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП», оказывающее на территории региона государственную поддержку предпринимательства в сфере консультирования, проведения обучающих и информационных мероприятий, продвижения местных компаний и их продукции по всей стране. ЦПП НСО индивидуально подбирает иные меры поддержки, оказываемые предпринимателям органами власти разных уровней.

Фото предоставлено ГУП НСО «НОЦРПП»