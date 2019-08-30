В информсистему здравоохранения области интегрируют телемедицину

Правительство области объявило конкурс на оказание услуг по доработке и внедрению компонентов Медицинской информационной системы Новосибирской области (МИС НСО) Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) региона в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Телемедицинские консультации» в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения. Начальная цена контракта — 41,2 млн рублей. В рамках контракта подрядчик должен оказать услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения.

Доработанный функционал должен быть реализован в МИС НСО и предоставлять возможность ведения расписаний, регистраций запросов на проведение телемедицинских консультаций, включая учет проведенных и запланированных телемедицинских консультаций.

Работы по контракту подрядчик должен выполнить до конца первого квартала 2020 года. В результате 103 медицинских учреждения области получат возможность взаимодействовать с пациентами в формате телемедицины.

Информационная система здравоохранения региона создается в рамках реализации концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), утвержденной приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ № 364, и во исполнение Закона Новосибирской области № 138-ОЗ «О государственных информационных системах, государственных информационных ресурсах, территориальной информационной системе Новосибирской области».

Ранее сообщалось, что в 2019–2024 годах минздрав области запланировал проведение работ по развитию и доработке ЕГИСЗ. В частности, планируется модернизация информационных систем, обеспечивающих ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов. В ЕГИСЗ планируется интегрировать данные «скорой помощи», телемедицинские консультации, результаты лабораторных исследований, регистратуры по онкологическим пациентам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Решение о реализации этого проекта было принято правительством области в декабре 2018 года. На его реализацию в 2019–2021 годах планируется направить 2,2 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из федерального бюджета.

Развитием проекта медицинской информационной системы в Новосибирской области с 2013 года занимается АО «Барс Груп». С 2014 года она внедряется в медорганизациях региона. В 2018 году министерства области заключили контракты АО «Барс Груп» и ООО «Барс-Спо» на предоставление услуг по доработке, внедрению и техсопровождению модулей МИС более чем на 130 млн рублей. В ноябре контракт на 80 млн рублей по информатизации выиграла АО «ЭР-Телеком Холдинг».

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