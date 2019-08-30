В информсистему здравоохранения области интегрируют телемедицину

Правительство области объявило конкурс на оказание услуг по доработке и внедрению компонентов Медицинской информационной системы Новосибирской области (МИС НСО) Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) региона в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Телемедицинские консультации» в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения. Начальная цена контракта — 41,2 млн рублей. В рамках контракта подрядчик должен оказать услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения.
Доработанный функционал должен быть реализован в МИС НСО и предоставлять возможность ведения расписаний, регистраций запросов на проведение телемедицинских консультаций, включая учет проведенных и запланированных телемедицинских консультаций.
Работы по контракту подрядчик должен выполнить до конца первого квартала 2020 года. В результате 103 медицинских учреждения области получат возможность взаимодействовать с пациентами в формате телемедицины.
Ранее сообщалось, что в 2019–2024 годах минздрав области запланировал проведение работ по развитию и доработке ЕГИСЗ. В частности, планируется модернизация информационных систем, обеспечивающих ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов. В ЕГИСЗ планируется интегрировать данные «скорой помощи», телемедицинские консультации, результаты лабораторных исследований, регистратуры по онкологическим пациентам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Решение о реализации этого проекта было принято правительством области в декабре 2018 года. На его реализацию в 2019–2021 годах планируется направить 2,2 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из федерального бюджета.
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