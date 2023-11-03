Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии

Выплаты военным пенсионерам — участникам СВО будут осуществляться автоматически и уже с учётом индексации, сообщает официальный Telegram-канал рабочей группы по вопросам спецоперации под руководством первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака.

Компенсация в размере 100% пенсии будет выплачиваться в положенный срок, начиная с ноября текущего года. Далее выплата продолжится ежемесячно, отметила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в спецоперации, будут ежемесячно получать 100% компенсацию военной пенсии.

Следует отметить, что Указ касается тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года, если им положена пенсия:

— в вооружённых силах (ВС);

— органах внутренних дел (ОВД);

— Государственной противопожарной службе;

— органах по контролю за оборотом наркотиков;

— учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

— Росгвардии;

— органах принудительного исполнения.

Данная мера призвана укрепить социальное положение ветеранов, которые после выхода на пенсию приняли решение вернуться к службе . До этого они переставали получать пенсионные выплаты, что делало их финансовое положение значительно хуже.

Ранее редакция сообщала, что новый вид выплат для участников СВО разработан в Новосибирской области.