«-40 и ниже»: об аномальных морозах предупредили жителей Новосибирской области

Жителей Новосибирской области предупредили о надвигающихся на регион морозах.

— По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» в период с 17 февраля по 23 февраля 2024 года в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами от -35 до -40 градусов и ниже, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В связи с резким понижением температурного фона возможны коммунальные аварии, нарушение работы транспорта, увеличение случаев пожара и обморожения людей.

Спасатели просят быть внимательными ко всем видам отопления и не оставлять печи без присмотра.

— Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование, — добавили в ведомстве.

На дорогах автомобилистов могут поджидать снежные заносы, гололед, что способствует поломкам автомобилей на дорогах и росту ДТП.

МЧС настоятельно рекомендует выходя на улицу одеваться теплее. А лучше в морозы воздержаться от прогулок и дальних поездок.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область надвигается непогода с сильными снегопадами, метелями и ветром до 25 метров в секунду.