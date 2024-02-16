Российские киностудии разучились снимать современные технологичные фильмы

Алексей Васясин, глава крупнейшей в стране объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино», в беседе с РБК заявил, что кинотеатрам нечего показывать на имеющемся у них оборудовании.

— Наши продакшены в плане технологий сейчас находятся в точке „ноль“ и даже 3D не могут сделать. А ведь фильм „Сталинград“ Федора Бондарчука снимался не просто в 3D, а в IMAX, а это был 2013 год, — отметил Васясин.

По его словам, после ухода голливудских киностудий в стране пропали картины не только формата 3D, но и формата ScreenX, когда изображение передается на три стены и зритель получает обзор на 270 градусов (так демонстрировались фильм «Мулан» и кинокомикс «Аквамен и потерянное царство»). Между тем, у кинотеатров все еще остается оборудование, предназначенное специально для показа кино в IMAX.

— Сейчас у нас стоит 29 условных „мерседесов“ в гараже, а мы ездим на условных „Лада“ 2000-х годов, потому что для „мерседесов“ нет подходящего „бензина“ в виде кино, — объяснил эксперт.

Алексей Васясин считает, что киностудии не в состоянии снимать современные технологичные фильмы, так как нет нужного оборудования. В настоящее время оно стало практически недоступным из-за санкций.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще искать на картах города офлайн-кинотеатры.