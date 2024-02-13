Сильные метели и порывистый ветер: о надвигающейся непогоде предупредили жителей Новосибирска

В Новосибирскую область надвигается непогода с сильными снегопадами, метелями и ветром до 25 метров в секунду. Сообщения с экстренным предупреждением жителям региона разослало МЧС.

— По данным синоптиков днём 14 февраля, ночью 15 февраля в Новосибирской области ожидаются снег, метели, усиление ветра 18-23 м/с с порывами 25 м/с и более, — говорится в сообщении регионального министерства.

Вместе с метелями в область придут морозы до -25 градусов. В ближайшие дни на дорогах ожидаются снежные заносы и гололед.

ТУАД призвал жителей региона быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

— Рекомендуем водителям отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Те, кто передвигается на своем автомобиле, будьте внимательнее, соблюдайте скоростной режим и не выезжайте на встречную полосу, — попросили в территориальном управлении автомобильных дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за непогоды на нескольких трассах в Новосибирской области ограничили движение транспорта.