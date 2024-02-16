Почти в два раза планирует увеличить объем капремонта домов мэрия Новосибирска

В Новосибирске и регионе в последнее время стали сильно проседать темпы капремонта многоквартирных домов. На это обратили внимание депутаты горсовета.

Чиновник пояснил, что последние 1,5 года правительство региона принимает меры по замедлению темпов сокращения капремонтов и их увеличению.

— Был период проседания, когда на заявленные цены по капремонту многоквартирных домов не выходил ни один подрядчик. Сейчас этот вопрос практически решен. Политика, которую ведет правительство Новосибирской области, позволит восстановить темпы, — уверен Олег Клемешов. — За 2023 год в городе проведены 635 ремонтов, в плане на 2024 год — 1123 ремонта. Муниципалитет в лице департамента и администрации районов не стоит в стороне от процесса, хотя мы его не администрируем — мы работаем с подрядчиками, с жителями. Совместно с Фондом капремонта решаем вопросы, которые возникают в ходе работ.

Ранее начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев сообщал, что по итогам 2023 года в Новосибирске капитально отремонтированы 635 МКД (952 вида работ), что на 134 объекта больше, чем в 2022 году, рост составил 26,7%. Более 430 домов были включены в программу в 2023 году, а 279 перешли из предыдущих периодов.

По данным Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, на 1 ноября 2023 года в региональную программу капремонта были включены 13466 домов площадью 67,33 кв. м. На 2023 год был запланирован ремонт 542 многоквартирных домов по плану прошлых лет и 489 домов по плану 2023 года на общую сумму чуть более 4 млрд рублей. На начало ноября завершен ремонт на 247 МКД по плану прошлых лет и на 167 — по плану 2024 года на сумму 2,38 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в Новосибирской области в 2024 году вырос на 24%. Резкое повышение тарифа в регионе наблюдается третий год подряд. В 2025 году он снова вырастет — до 19,29 рублей за «квадрат».