40 тысяч новосибирцев смогут воспользоваться современной медицинской помощью

Территория поликлиники уже во многом благоустроена, оборудовано 11 парковочных мест для маломобильных граждан и в общей сложности около 100 мест. До наступления зимы появятся ещё 100 парковочных мест, будет заменено асфальтовое покрытие, установлены бордюры.

Режим работы нового медучреждения будет двухсменным, 6 дней в неделю; режим работы травмпункта – ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала. Недостающие вакансии планируется закрыть по программе «Земский доктор».

Здание находится на этапе сдачи заказчику. В помещениях устанавливается высокотехнологичное современное отечественное оборудование – этот процесс завершится к 1 декабря. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений. Объект сдаётся с опережением запланированного срока ввода в эксплуатацию. Изначально ввод был запланирован на 2024 год. Сейчас ведутся приёмо-сдаточные работы, оснащение медицинским оборудованием и мебелью.

Поликлиника построена под контролем министерства здравоохранения региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области».