Мало рожают: в Новосибирске при школах закрывают детские сады

— В дошкольном образовании у нас наблюдается некий спад детей, поэтому ситуация с местами в детсадах более стабильная, чем в школах. Мы полностью выполнили задачу по обеспечению местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году, впервые за много лет, количество детей в возрасте до 3 лет в 1,5 раза превысило количество детей от 3 до 7 лет, которые получили путевки, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

По данным мэрии Новосибирска, в этом году путевки в детские сады получили 19 761 ребенок. В планах было выдать 21 148 путевок, в 2022 путевки получили 23 230 детей.

Ахметгареев подчеркнул, что за исключением локальных точек напряжения, вопрос с детскими садами по городу снят, так как за предыдущие 3 года в городе было построено 23 детсада. Мало того, часть детсадов сейчас перепрофилируется под начальные классы школ.

По его словам, за счет перераспределений внутренних ресурсов в Новосибирске введено 4127 мест в школах. К примеру, детские сады переделаны под нужды Инженерного лицея НГТУ, Сибирской гимназии №7.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в детских садах в этом году ожидают 84 915 воспитанников, на 4 тысячи меньше, чем в 2022 году. Всего в Новосибирской области на 1 сентября в детсады придет 127,8 тысяч дошкольников.

Ранее редакция сообщила о том, что новосибирская школа поставила рекорд: набрала 15 первых классов.