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Пригожин жив? В социальных сетях появился ролик с основателем ЧВК Вагнер

  • 31/08/2023, 15:12
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Пригожин жив? В социальных сетях появился ролик с основателем ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин записал короткое видеообращение для тех, кто желал ему смерти.

Близкий к ЧВК Вагнер Телеграм-канал Grey Zone опубликовал короткое видео с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, которое шокировало подписчиков. В ролике Пригожин сообщает, что находится в Африке и у него все в порядке. В социальных сетях тут же появилась версия, что главный музыкант страны жив.

— Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации — все в порядке, — говорит вполне себе бодрый Евгений Пригожин на видео.

Как выяснилось, данные кадры были сняты буквально за несколько дней до трагических событий. Бизнесмен, вероятно, не зря записал это обращение. Возможно, что Пригожин предчувствовал свою смерть.

23 августа бизнес-джет, на борту которого находился основатель ЧВК и еще 9 человек потерпел крушение в Тверской области.

Евгения Пригожина практически тайно похоронили на кладбище Санкт-Петербурга.

Фото: скриншот из видео Телеграм-канала Grey Zone

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : ЧВК Вагнер смерть Пригожин


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