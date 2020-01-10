40 тысяч жителей Китая посетили Новосибирскую область в 2019 году

Вопросы развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, торговли и туризма между Новосибирской областью и г. Карамай Китайской Народной Республики были рассмотрены в правительстве региона на рабочей встрече заместителя губернатора Новосибирской области Вячеслава Ярманова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Китайская Народная Республика является одним из основных стратегических партнеров Новосибирской области, занимает первое место по экспорту и по импорту – доля КНР во внешнеторговом обороте Новосибирской области составляет 30%. За последние годы в отрасли сельского хозяйства нашего региона отмечена серьезная позитивная динамика, и мы готовы продолжать сотрудничество в этом направлении, а также в сфере туризма, науки и других. Мы готовы рассмотреть варианты создания совместных российско-китайских предприятий, – отметил Вячеслав Ярманов.

Он подчеркнул, что с этого года открыто прямое авиасообщение между Карамаем и Новосибирском. Это поможет усилить взаимовыгодное сотрудничество сторон.

В свою очередь, вице-мэр г. Карамай Сюн Юевэй отметил, что у Карамая установлены отношения с Новосибирском, а также побратимские связи с Искитимом, ведется сотрудничество со многими предприятиями региона.

Кроме того, Сюн Юевэй высказал ряд предложений по сотрудничеству на 2020 год – проведение российско-китайской торгово-промышленной ярмарки в Новосибирской области, большое научное мероприятие совместно с шанхайскими партнерам и СО РАН, создание системы сотрудничества, а также активное привлечение молодежи.

О направлениях сотрудничества с КНР в целом и г. Карамай в частности на встрече рассказали руководители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области. На встрече заместитель начальника управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Наталья Жукова рассказала, что в 2019 году из нашего региона в КНР выехало 3000 человек, а в обратном направлении 40000. Ожидается, что благодаря новому прямому авиарейсу в этом году поток туристов в наш регион увеличится.

В региональном правительстве отметили, что между КНР и Новосибирской областью действуют 6 соглашений о сотрудничестве.

Значительную часть экспорта в Китай из Новосибирской области составляют топливно-энергетические продукты (антрацит), помимо этого вывозятся продукция химической отрасли (полимеры), черные металлы и изделия из них, лом цветных металлов, древесина, органические соединения и машиностроительная продукция (котлы, оборудование и механические устройства, тепловыделяющие элементы, генераторы, приборы и оборудование).

По импорту в Новосибирскую область Китай лидирует на протяжении многих лет. Импорт включает в себя широкий спектр продукции, большую часть которого составляют текстиль, текстильные изделия и обувь, поставляется также продукция машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них, черные металлы, котлы, оборудование и механические устройства.

Фото:pixabay.com, автор- pixel2013