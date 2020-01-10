Треть сибиряков готова радикально сменить профессию

33% трудоустроенных жителей Сибирского федерального округа хотели бы в 2020 году радикально сменить профессию, выяснил аналитический центр Авито Работы, исследовав рынок труда среди массовых специальностей. Это самый большой процент среди всех федеральных округов.

— Исследование было призвано выявить, как россияне оценивают 2019 год в своей карьере и чего ждут от 2020-го. Оно показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25-34 лет (82%). Самые консервативные – респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят в будущем году ничего менять, — уточнили в Авито Работа. — Что касается жителей Сибирского федерального округа, здесь 76% респондентов настроены на перемены в профессиональном плане.

Отмечается, что в целом по стране среди представителей массовых профессий больше всего настроены на изменения курьеры (что-то поменять хотели бы 94% представителей этой профессии), уборщики (92%) и сотрудники колл-центров (87%). Меньше всего жаждущих перемен среди нянь и сиделок, а также охранников.

— Самое ожидаемое изменение в планах у жителей Сибирского ФО – повышение зарплаты (56% опрошенных в регионе). На втором месте – намерение сменить специальность (33%), на третьем – изменить график работы (27%). Обучение (24%) планируют чаще, чем продвижение в должности (22%) или смену компании/увольнение (18%), — говорится в исследовании.

Из регионов самая большая доля тех, кто хочет сменить профессию, в Сибирском федеральном округе (ровно треть опрошенных, 33%), а тех, кто планирует уволиться – на Дальнем Востоке (34%). В целом по стране повышение заработной платы ждут 60% россиян.

— Среди профессиональных групп на смену рода деятельности наиболее настроены няни (45%), официанты (43%) и работники бьюти-сферы (41%). Желающих выйти на новую должность больше всего среди аниматоров/вокалистов (59%), а также среди официантов и барменов (54%), — констатируют в Авито Работа.

Повышения зарплаты больше всего ждут уборщицы (76%) и аниматоры/вокалисты/ведущие праздников (72%). Самые мобильные – грузчики: 27% хотели бы в 2020 году переехать в другой регион, это максимальный показатель среди всех профессиональных групп. К обучению больше всех стремятся работники бьюти-сферы (64%) и курьеры (51%). Парикмахеры, массажисты и другие представители индустрии красоты также лидируют среди тех, кто хотел бы изменить график работы (40%).

Исследование проводилось в декабре 2019 года методом онлайн-опроса среди россиян 18-64 лет. В опросе приняли участие 5 000 респондентов со всей России.

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