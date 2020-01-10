В чем достоинства кредитных карт

Популярность кредитных карт растет с каждым днем, что обусловлено в первую очередь их выгодностью и удобством. С помощью кредитных карт можно выполнять различные финансовые операции, кроме того, отпадает необходимость носить с собой наличные деньги. В нашей статье мы поговорим о преимуществах кредитных карт на примере популярного банковского продукта Росбанка #120подНОЛЬ.

Итак, неоспоримым достоинством кредиток является удобство их использования. На карте всегда имеются денежные средства, которыми можно в любое время оплачивать товары в магазинах, в том числе и покупки в Интернете. Лимит по карте рассчитывается банком в индивидуальном порядке и во многом зависит от платежеспособности клиента и его кредитной истории. Лимит по кредитке #120подНОЛЬ составляет 1 миллион рублей. Минимальный порог — 15 тысяч, но при этом владельцы карт со временем могут его увеличить. В случае с премиальными картами доступная сумма варьируется в пределах от 100 тысяч до 2 миллионов. После погашения задолженности карточкой можно будет пользоваться на прежних условиях.

Некоторые банки предоставляют кредитки со льготным периодом, в который не нужно платить за использование денежных средств. Основным преимуществом карты является наличие беспроцентного периода, который составляет 120 дней. Если клиент возвращает долг в течение этого времени, пользоваться кредиткой он может без переплаты.

Еще одним достоинством кредитных карт является возможность не платить за ежемесячное обслуживание. Например, по условиям кредитной карты Росбанка #120подНОЛЬ, первый месяц обслуживания бесплатный. За последующие месяцы также можно не платить, но при условии, что ежемесячная сумма покупок будет составлять не менее 15 тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить простоту оформления кредитной карты. По сути, процесс получения кредитки схож с получением обычного потребительского кредита. Однако в первом случае для получения пластика требуется меньше документов, а само оформление не занимает много времени.

Благодаря банковским онлайн-сервисам управлять картой максимально просто. Например, с помощью Росбанка Онлайн можно без комиссии оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, переводить денежные средства.

Оцените все преимущества кредиток и ознакомьтесь с условиями банковского продукта в обзоре кредитной карты Росбанка #120подНОЛЬ или на официальном сайте Росбанка. При этом можно получить одобрение и заказать карту онлайн Вы можете также на сайте банка.