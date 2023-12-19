41-я общевойсковая краснознаменная армия стала «гвардейской»

41 общевойсковая Краснознаменная армия удостоена почетного наименования «Гвардейская». Указ о назначении наименования подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Телеграм.

Наименования присвоено из-за массового героизма и отваги, стойкости и мужества военных.

— Поздравляю личный состав 41-й армии с присвоением почетного наименования! Благодарю за доблестную службу, — сказал губернатор

В данный момент бойцы несут службу в зоне проведения СВО. Там они демонстрируют высокую доблесть и отвагу.

41-я общевойсковая Краснознамённая армия — оперативное войсковое объединение Сухопутных войск Российской Федерации в составе Центрального военного округа.

Соединения и воинские части 41-й армии дислоцированы на территории 7 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Тыва.

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