«Мы ждали скорую 6 часов»: малышка с пневмонией чуть не умерла в Новосибирске

Очередное ЧП, связанное с долгим ожиданием медицинской помощи, произошло в Новосибирске. Случай получил огласку в социальных сетях. Мама годовалого ребенка написала анонимный пост, который стал буквально криком о помощи к нашему Минздраву.

― 16 декабря у дочки поднялась высокая температура, мы сразу же утром вызвали на дом врача. Температура ни чем не сбивалась. В 12:03 позвонили в скорую помощь, но там получили отказ, оператор сослался на какое-то постановление, что скорая помощь не выезжает к пациентам с температурой. Мы начали объяснять, что у нашей годовалой дочери есть предписание врача-невролога в связи с фебрильными судорогами, но все равно получили отказ, ― пожаловалась сибирячка.

Но позже педиатр все-таки приехал, осмотрел малышку и не нашел повода для госпитализации. Измученный ребенок уснул, а через три часа все началось снова. Мать снова позвонила в скорую.

― После пробуждения плакала и отказалась есть, состояние было как будто в обмороке. Началась рвота и она потеряла сознание, ― рассказывает женщина.

Обеспокоенная мать уверена, что если бы ее с дочерью сразу же после первого звонка на «03» увезли в больницу, то таких тяжелых последствий удалось бы избежать.

В итоге девочку подключили к кислороду и положили в реанимацию детской инфекционной больницы.

А в это время анонимного автора поста уже во всю разыскивал Следственный комитет. Следователи провели огромную работу, прежде чем связаться с женщиной и узнать подробности этой истории. На следующее утро мама годовалой малышки уже давала показания.

― Сегодня нас перевели в обычную палату. Поставили три диагноза: ацидоз, двусторонняя пневмония и грипп. К больнице у меня никаких претензий нет. Здесь врачи молодцы и делают все возможное, ― рассказала Infopro54 Евгения.

По факту медленного реагирования скорой помощи на вызов к ребенку СК региона проводит доследственную проверку.