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Рейсы из Норильска в Новосибирск задержали из-за плохой погоды

  • 19/12/2023, 15:00
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Рейсы из Норильска в Новосибирск задержали из-за плохой погоды
Транспортная прокуратура проводит проверку о защите прав пассажиров.

Несколько самолётов было задержано в аэропорту Норильска сегодня, 19 декабря. Среди не вылетевших в Москву, Новосибирск и Миниральные воды, Красноярск и Уфу оказались рейсы авиакомпаний «Нордстар», «Сибирь». Причиной авиаколлапса стала сильная метель.

— В связи с задержкой рейсов в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева Норильским и Новосибирским транспортными прокурорами в аэропортах организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, — сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что все вылеты задерживаются более чем на 22 часа.

Ранее редакция сообщала о задержке рейса из Еревана в Новосибирск на 18 часов.

Фото: Gensa Gensa

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Новосибирск Красноярск

Теги : прокуратура Норильск задержка рейса.


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