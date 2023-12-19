Рейсы из Норильска в Новосибирск задержали из-за плохой погоды

Несколько самолётов было задержано в аэропорту Норильска сегодня, 19 декабря. Среди не вылетевших в Москву, Новосибирск и Миниральные воды, Красноярск и Уфу оказались рейсы авиакомпаний «Нордстар», «Сибирь». Причиной авиаколлапса стала сильная метель.

— В связи с задержкой рейсов в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева Норильским и Новосибирским транспортными прокурорами в аэропортах организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, — сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что все вылеты задерживаются более чем на 22 часа.

Ранее редакция сообщала о задержке рейса из Еревана в Новосибирск на 18 часов.