Экипаж атомного подводного крейсера «Новосибирск» получил награды

Экипаж атомного подводного крейсера «Новосибирск» получил 9 государственных наград, а также 69 наград Минобороны России. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Телеграм-канале.

— Орденом Мужества награждён капитан 1-го ранга Максим Леонидович Шпирко, — рассказал Локоть.

Анатолий Локоть отметил высокие боевые результаты крейсера, который несет на себе герб и название Новосибирска.

— Новосибирск гордится нашими славными подводниками! — подчеркнул мэр.

Напомним, что «Новосибирск» — подлодка модернизированного проекта «Ясень-М». Подводная лодка «Ясень» (проект 885) — самая современная и дорогая российская атомная многоцелевая субмарина четвертого поколения. Кроме «Новосибирска», на воду спущена только одна подлодка этой серии — в 2019 году в состав Северного флота вошел головной корабль проекта «Северодвинск».

Ранее редакция сообщала о том, что подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске.