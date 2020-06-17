43% опрошенных новосибирцев высказались против действующих ограничительных мер

В Новосибирске подведены итоги интернет-опроса «COVID в городе: как держатся новосибирцы?», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. В нем приняли участие более 3 600 человек.

Отмечается, что мнения сторонников и противников действующих ограничительных мер разделились практически поровну. 40% опрошенных считают их оправданными. 43% высказались против действующих ограничительных мер, еще 12% респондентов находят их чрезмерными – в апреле таких ответов было в два раза больше.

Опрос показал, что масочный режим соблюдают не все: 41% – соблюдают частично, 30% – строго, 5% – носят маски и перчатки, 23% опрошенных не соблюдают масочный режим. Принципиально против ношения масок – 8%, не носят маску, потому что через нее трудно дышать – 8%, просто не соблюдают – 7%.

Те, кто носит маску, делают это в 41% случаев из-за риска заразиться, 37% – из-за риска получить штраф, 35% – из-за желания избежать конфликта с контролёрами, 31% – из-за самодисциплины.

Практически поровну разделились сторонники и противники запрета на обслуживание людей без масок в общественном транспорте и предприятиях торговли: 49% респондентов считают запрет оправданным, 44% – нет.

69% респондентов отметили, что мытье рук – это наиболее эффективная мера профилактики новой коронавирусной инфекции. Второй по эффективности мерой профилактики участники опроса определили соблюдение социальной дистанции – 52%. Третьей – запрет массовых и публичных мероприятий – 48%. Ношение маски, активный образ жизни и занятия спортом и самоизоляция, по мнению горожан, также являются эффективными (28%, 27% и 24% соответственно).

Чуть больше половины опрошенных (57%) в настоящее время уже работают (в апрельском опросе таких респондентов было меньше – 42%), из них на рабочем месте – 42% (в апреле – 21%), дистанционно – 16% (в апреле – 22%). Доля самозанятых в сравнении с апрельским опросом уменьшилась в два раза – 4%.

Неработающих респондентов – 33% (в апреле – 50%): относятся к неработающей категории (пенсионер, учащийся, в декрете) – 16%, из-за ограничений по коронавирусу – 12%, уволили – 6%. Еще 1% – на больничном (карантине).

Две трети респондентов – 66% – не имеют сбережений на случай потери заработка, у четверти жителей – 25% – есть немного сбережений.

Участники опроса отметили для себя наиболее весомые негативные последствия в сложившейся ситуации:

у 63% нарушен привычный уклад жизни;

у 46% сократился заработок/доходы;

32% экономят на непродовольственных товарах и услугах;

29% экономят на продуктах и предметах первой необходимости;

3% заразились коронавирусом (сами или член семьи).

На вопрос: «Какие меры социальной поддержки в этот период вы получали?» – 66% участников ответили, что ничего не получают, 28% получают дополнительные выплаты на детей, 6% оформили документы на пособия и выплаты, 3% – пособие по безработице. 1% опрошенных получает специальные доплаты за работу в условиях коронавируса.

Наиболее важными и необходимыми мерами социальной поддержки в сложившейся ситуации респонденты называют:

возмещение или отсрочку платежей по квартплате – 52%;

кредитную амнистию (списание долгов) – 51%;

продление выплат на детей – 37%;

увеличение размера пособия по безработице – 22%.

Напомним, опрос «COVID в городе: как держатся новосибирцы?» проводился с 5 по 15 июня. Аналогичный опрос проводился в апреле. Тогда в нем приняли участие более 30 тысяч горожан.

Среди респондентов преимущественно люди с высшим образованием – 65%. Наиболее активно участвовали жители Центрального округа, Ленинского, Октябрьского и Кировского районов (18%, 18%, 15% и 12% соответственно). Максимальную активность проявили работающие горожане (68%), новосибирцы в возрасте от 25 до 44 лет (67%).

Фото: pixabay.com, автор- fotoblend