Вторая волна паводка проходит без сюрпризов

Пропуск весеннего половодья и летнего паводка 2020 года ведется в соответствии с утвержденным графиком наполнения Новосибирского водохранилища с учетом прогноза притока и оперативной гидрометеорологической обстановки, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, по состоянию на 17 июня количество воды, поступившей в водохранилище, составляет 2320 м3/с (по прогнозу на II декаду июня по графику – 4100 м3/с), сброс – 2180 м3/с (по графику – 3840 м3/с).

Средняя отметка уровня воды в Новосибирском водохранилище – 113,39 мБС (по графику – 113,39 мБС), уровень воды в реке Оби на территории города Новосибирска составляет 92,58 мБС (132 см).

— Приоритетная задача пропуска весеннего половодья – наполнение водохранилища до нормального подпорного уровня (НПУ). Контрольная дата – 30 июня, — констатировали в мэрии.

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