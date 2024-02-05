44 млрд рублей заплатили в бюджет региона топ-10 компаний Новосибирской области

За 2023 год в консолидированный бюджет Новосибирской области, по данным Минфина региона, собрано 373 млрд рублей, на 65,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. В бюджет региона поступило 264,9 млрд рублей, в бюджет города — 30,2 млрд.

В федеральный бюджет 10 самых крупных налогоплательщиков региона в 2023 году перечислили 20,8% от общей суммы налогов или 22,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году — 21,5 млрд, в 2021 — 13,7 млрд рублей.

В топ-10 крупнейших федеральных плательщиков налогов, работающих на территории Новосибирской области, вошли такие компании, как:

ГК «ЦФТ-Сервис»,

ГК «Феррум»,

ПАО НЗХК,

ООО «Восточная техника»,

ООО «СДЭК-Глобал»,

ООО «Элтекс»,

АО «Региональные электрические сети»,

ООО «Сибэко»,

АО «Новосибирскавтодор»,

ООО «НЛ Континент».

На долю топ-10 налогоплательщиков также пришлось 44,6 млрд рублей, поступивших в бюджет региона или 15,2%. По сравнению с 2022 годом эта сумма не изменилась, а в сравнении с 2021 выросла на 12,6 млрд рублей.

В топ-10 компаний, которые внесли самые большие налоги в бюджет Новосибирской области вошли:

ООО «Разрез Восточный»,

АО РЖД,

АО «Авиакомпания «Сибирь»,

ООО «Разрез Колыванский»,

ПАО «Сбербанк России»,

ООО РНКО «Платежный центр»,

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,

ООО «Русинтерфинанс»,

ООО «АБ ИнБев Эфес»,

отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области.

В бюджет города компании-налогоплательщики из топ-10 внесли 2,8 млрд рублей или 9,4%. Для сравнения, в 2022 году — 1,8 млрд, а в 2021 — 2 млрд рублей.

В топ-10 крупнейших налогоплательщиков городского уровня вошли:

ООО «Компания БКС»,

АО «РЖД»,

АО «Новосибирский механический завод «Искра»,

ООО «Рич Фэмили»,

ПАО «Сбербанк России»,

«Единый расчетный центр Минобороны РФ»,

ООО «Займер»,

АО УК «БрокерКредитСервис»,

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,

отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на треть увеличит платеж по налогам в федеральный бюджет.