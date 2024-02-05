44 млрд рублей заплатили в бюджет региона топ-10 компаний Новосибирской области

За 2023 год в консолидированный бюджет Новосибирской области, по данным Минфина региона, собрано 373 млрд рублей, на 65,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. В бюджет региона поступило 264,9 млрд рублей, в бюджет города — 30,2 млрд.
В федеральный бюджет 10 самых крупных налогоплательщиков региона в 2023 году перечислили 20,8% от общей суммы налогов или 22,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году — 21,5 млрд, в 2021 — 13,7 млрд рублей.
В топ-10 крупнейших федеральных плательщиков налогов, работающих на территории Новосибирской области, вошли такие компании, как:
На долю топ-10 налогоплательщиков также пришлось 44,6 млрд рублей, поступивших в бюджет региона или 15,2%. По сравнению с 2022 годом эта сумма не изменилась, а в сравнении с 2021 выросла на 12,6 млрд рублей.
В топ-10 компаний, которые внесли самые большие налоги в бюджет Новосибирской области вошли:
В бюджет города компании-налогоплательщики из топ-10 внесли 2,8 млрд рублей или 9,4%. Для сравнения, в 2022 году — 1,8 млрд, а в 2021 — 2 млрд рублей.
В топ-10 крупнейших налогоплательщиков городского уровня вошли:
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на треть увеличит платеж по налогам в федеральный бюджет.
Фото freepik
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