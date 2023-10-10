На треть увеличит платеж по налогам в федеральный бюджет Новосибирская область

По итогам 9 месяцев 2023 года в консолидированный бюджет РФ из Новосибирской области поступило 271,2 млрд рублей — на 22,8% больше, чем годом ранее. Из них федеральный бюджет поступил 81,7 млрд рублей, бюджет области — 189,5 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Новосибирской области Вячеслав Коновалов. Поступления по страховым взносам составили 126.6 млрд рублей (117%).

— Эти налоги демонстрируют самый большой рост. По НДС — 28.3%, по НДФЛ —16,3%, по налогу на прибыль организаций — на 10,9%, — уточнил Коновалов. — Динамику НДС обеспечивает рост цен, а НДФЛ — рост зарплат.

В структуре налогов 83% занимают три налога: НДС, НДФЛ и налог на прибыль.

До конца 2023 года в федеральный бюджет регион планирует перечислить 110 млрд рублей — на 33% больше, чем за 2022 год. В консолидированный бюджет Новосибирской области — 266,9 млрд с ростом 120,3%. По страховым взносам в регионе будет собрано 173,6 млрд, с темпом роста 111,5%.

Ранее редакция сообщала о том, что более 5 млрд рублей налогов на имущество насчитали новосибирцам.