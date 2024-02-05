Сотрудники ГИБДД устроили облаву на дрифтеров в Новосибирске

Жители улицы Аэропорт страдают от ночных дрифтеров в Новосибирске.

— Уже не знаем, что делать. Заселились в новостройку на улице Аэропорт, 1/5, и столкнулись с тем, что каждый день на кольце около городского аэропорта дрифтят машины с вечера и до поздней ночи, — отмечает жительница дома в паблике АСТ-54.

Подобные жалобы поступают и от жителей дома 2/2.

По словам новосибирцев, они каждый день сообщают про ночных гонщиков в полицию и ГИБДД. Но как только те приезжают, дрифтеры скрываются, но после визита сотрудников правопорядка вновь появляются.

Однако, как сообщает пресс-служба ГИБДД, экипажи ДПС будут приближены к данному месту.

— При выявлении административных правонарушений водители будут привлечены к административной ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что охоту на пьяных водителей объявили в Новосибирской области.