48 пассажиров ждут вылета в Нерюнгри в аэропорту Толмачево

Авиакомпания «Якутия» оставила своих пассажиров в зале ожидания сразу в трех сибирских городах.

— В аэропорту Красноярска по причине позднего прибытия воздушного судна задерживается вылет авиарейса авиакомпании «Якутия» в г. Улан-Удэ. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна должен был состояться сегодня в 04 часа 35 минут, однако перенесен авиакомпанией на 18 часов 15 минут. Выполнения рейса ожидают 99 пассажиров, — сообщает помощник по СМИ Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Эта задержка повлекла за собой следующую. В аэропорту Толмачево опоздавший рейс до Нерюнгри ожидают 48 пассажиров, среди которых 13 детей.

В Омске более чем на 10 часов задержан рейс в Сочи. Улететь на юг мечтает 81 пассажир.

По всем фактам в настоящее время проводится проверка.

Надзорное ведомство напоминает, что в случае нарушения прав в период ожидания рейсов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.