«Зенит-2» стал первым экспонатом в недостроенном доме-музее Новосибирска

Историческое событие произошло на стройке дома-музея в Новосибирске. Еще задолго до открытия в нем появился первый и очень внушительный экспонат.

— Спускаемый аппарат «Зенит-2», который относится к классу «Восток», появился в фонде Музея Новосибирска. Когда-то Гагарин вернулся из своего великого полета на таком же аппарате. Это первый экспонат в музее Кондратюка, который стал родоначальником мировой космонавтики, — сообщила на свой странице в социальной сети Вконтакте Анна Терешкова.

Напомним, на реконструкцию аварийного дома-музея было выделено 190 млн рублей. Открытие запланировано на конец 2024 года.