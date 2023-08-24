Новосибирское предприятие получит первый кредит по программе реверс-инжиниринга

— Мы заключаем первый договор о предоставлении кредита в рамках программы реверс-инжиниринга. По этой программе мы будем финансировать мероприятия, направленные на разработку конструкторской документации, а также комплектующих, поставка которых запрещена на территорию России, — сообщил в ходе подписания договора в рамках форума «Технопром-2023» директор Фонда развития промышленности Новосибирской области Виктор Карбовский.

Первым получателем займа по программе стало новосибирское предприятие — ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции». Управляющая завода, ИП Анастасия Горбулицкая пояснила, что за счет покупки нового оборудования компания планирует полностью отказаться от импортных комплектующих европейского и китайского производства.

— Сегодня производство светодиодной продукции у нас локализовано на 90%. Однако пластиковые листы, которые используются в производстве, мы завозили из-за рубежа. На новой линии мы будем сами изготавливать пластиковые корпуса для светильников, — рассказала Infopro54 Анастасия Горбулицкая. — После запуска оборудования мы также намерены расширить объем производства, чтобы увеличить его поставки в регионы России. Планируем в перспективе осуществлять поставки на экспорт.

ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции» — российский разработчик и производитель комплектующих, корпусов и готовых решений в области светотехники и светодиодного освещения. Создан в 2017 году, уставный капитал — 250 тысяч рублей. По данным Seldon.Basis, выручка компании в 2022 году составила 200 млн рублей (+54% к 2021 году), чистая прибыль — 5,9 млн рублей (+77%). Учредитель — Анастасия Горбулицкая. Ранее собственником компании был Василий Цыплаков, в собственности которого сейчас находится ООО ТПК «ДЕКО», тоже занимающееся производством электрических ламп и светового оборудования, и ООО «Адада Трейд» — оптовая торговля бытовыми электротоварами. Цыплаков также возглавляет эти организации.

Продукция завода предназначена для административного, промышленного, уличного освещения, для торгово-производственных помещений, школьных и дошкольных, медицинских учреждений.

Программа реверс-инжиниринга предполагает кредитование под 1% годовых. Компания может получить до 50 млн рублей на срок до 84 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский производитель тест-систем расширяет производство.