497 дефектов: СГК подвела итоги первых трех этапов испытаний на теплосетях Новосибирска

Они прошли одновременно на теплосетях от трех станций: ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Горячую воду вернули практически во все дома, однако на отдельных трубопроводах потребовался дополнительный ремонт.

Испытания и последующий ремонт тепловых сетей специалисты СГК проводили в Новосибирске в период с 12 по 25 мая. Выявили 497 повреждений по всем трем зонам, что на 20% больше, чем в прошлом году. Это повреждения, которые точно проявились бы в отопительный сезон.

На магистральных трубопроводах насчитали 198 порывов против 165 в прошлом году на этих же трубопроводах.

Наибольший прирост на теплосетях от ТЭЦ-4 — на 55%, до 116. В прошлом году на этих же сетях выявили 75 дефектов. По зоне ТЭЦ-5 также немалый прирост, на 32% — до 222 дефектов.

Большую часть дефектов бригады уже устранили: в приоритете были трубопроводы, влияющие на горячее водоснабжение. Ремонт сетей, от которых зависит подача тепла в дома, специалисты завершат к началу отопительного сезона.

Вечером 25 мая вернулась горячая вода практически во все дома в зоне испытаний. Тем не менее по двадцати домам в Ленинском районе работа еще продолжается.

«25 мая после испытаний и ремонтов начали подавать теплоноситель — в ходе заполнения и запуска появляются еще дефекты. Трубопроводы в очень плохом состоянии. Организована круглосуточная работа оперативных бригад, проводим неотложный ремонт, завершить который планируем в течение суток», — рассказал советник директора теплосетевого подразделения СГК Пётр Бажин.

Всего в 2021 году СГК планирует заменить в ходе текущего ремонта 29 км теплосетей Новосибирска. 2 км магистральных трубопроводов будут отремонтированы капитально — с заменой девяти участков.

С 24 мая СГК приступила к следующем этапу испытаний в Новосибирске, который продлится до 31 мая включительно. Полный график опрессовки трубопроводов — по ссылке.