Почти половина жителей Новосибирска хотели бы приобрести электрокары

35% новосибирцев хотели бы осуществить покупку по причине заботы об экологии. 16% полагают, что двигатели электромобилей более надежные, по сравнению с бензиновыми. 10% готовы сменить «железного коня» на электрического, потому что любят все инновационное и технологичное. Желание следовать модным трендам в качестве основной причины указали 9%. И всего 8% новосибирцев отметили, что приобрели бы электрокар из-за более низкой стоимости обслуживания, тогда как, например, в Самаре это фактор стал решающим для 21% респондентов, таковы данные опроса, проведенного РГС Банком (входит в группу банка «Открытие»).

При этом 58% опрошенных из Новосибирска не рассматривают возможность приобретения электрокаров. Их останавливают следующие факторы: высокая цена автомобиля (так ответили 47% респондентов), слабый аккумулятор и низкая дальность хода (34%), отсутствие развитой инфраструктуры (29%) и недостаточный выбор моделей (7%).

Наиболее популярным ответом на вопрос «какие экологичные инициативы в области транспорта вы поддерживаете» стал переход на экологичный общественный транспорт – так ответили 38% новосибирцев. 35% указали, что неплохо было бы запретить въезд в города неэкологичных транспортных средств, 34% опрошенных предложили повсеместно отменить налог на электрокары, 14% – предоставлять субсидии на «малолитражки».