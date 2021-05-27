Границы новосибирского наукограда Кольцово изменят для развития центра СКИФ

Наукоград должен прирасти землями для того, чтобы на них разместились мощности Центра коллективного пользования.

Предлагается произвести изменение границ муниципальных образований Новосибирской области: Новосибирского района, рабочего посёлка Кольцово и Барышевского сельсовета Новосибирского района путём включения в границы муниципального образования рабочего посёлка Кольцово территории, расположенной с северной его стороны, из земель муниципального образования Барышевского сельсовета общей площадью 34,8 га.

— На присоединяемой территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса «Мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов, — в очередной раз подчеркнул мэр наукограда Кольцово Николай Красников. — Реализуется проект федерального масштаба. Строительство Центра находится под контролем Президента России. Реализация этого проекта обеспечит развитие наших сопредельных муниципальных территорий на многие годы вперёд, здесь будут реализованы в ускоренном порядке 29 инфраструктурных проектов, включая строительство дорог, — напомнил Николай Красников.

В настоящее время стартовала работа по определению общей территории, где планируется размещать весь комплекс основных и вспомогательных объектов Центра. Согласно Указу Президента России Владимира Путина №356, первая очередь Центра – источник фотонов и первая станция – должны быть построены и открыты к 31 декабря 2023 года. В 2024 году должны быть построены ещё пять станций.