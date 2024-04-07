5-летняя Василиса Шевчук из Новосибирска признана самой красивой малышкой в России

Пятилетняя Василиса Шевчук из Новосибирска признана самой красивой девочкой России. Она завоевала титул Мисс Russian Beauty-2024 в категории Little (4-6 лет), сообщает vn.ru. Теперь Василису ждет конкурс мирового уровня.

По словам мамы юной красавицы, Василиса была единственным представителем Новосибирска. Всего в нем приняли участие 105 претенденток со всей России.

Конкурс прошел в Москве несколько этапов: дефиле в спортивном образе, национальном костюме и в вечернем платье.

— Национальный костюм Василисы был сшит по мотивам сибирских бояр, в спортивном она предстала гольфисткой, а на вечернем выходе — в fashion-костюме «Карты», — рассказала Нина Шевчук.

У Василисы разносторонние интересы. Она занимается художественной гимнастикой, вокалом, танцами, посещает модельную школу, участвует в коммерческих съемках и ходит детский сад №28.

Фестиваль красоты, моды и таланта «Russian Beauty-2024»— является национальным финалом и отборочным этапом на международные конкурсы «European Beauty 2024», «Asian Beauty-2024», «World Russian Beauty» и «World Beauty». В этом году конкурс был посвящен 86-летию модельера Вячеслава Зайцева. Его проводят в нескольких возрастных категориях — от 4 лет до 55+.

Ранее редакция сообщала, что Алиса Голубева из Новосибирска не стала «Миссис мира».