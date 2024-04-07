Пятеро неизвестных избили волонтера СВО в Новосибирске

50-ти летнего жителя Новосибирска избили при расклеивании листовок целевого сбора помощи на СВО. Инцидент произошел вечером 5 апреля у дома №16 по ул. Экваторной в Нижней Ельцовке.

Активист рассказал полицейским, что нападение произошло неожиданно. Он получил удар по спине, а когда упал, его начали избивать ногами. Нападавших было пять человек. Все они были спортивной наружности.

Избиение прекратилось лишь после того, как мужчина закричал и привлек внимание. Ему удалось убежать от нападавших.

Пострадавший вызвал полицию и скорую. Когда полицейские приехали на место преступления, там уже никого не было.

Полиция опросила свидетелей, произвела осмотр места происшествия. Скорая увезла пострадавшего в ГКБ № 1.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области избили участника СВО, заступившегося за женщину, которую оскорбляла и унижала компания пьяных мужчин.