Южное кладбище уходит под воду в Новосибирске

В Новосибирске талыми водами затопило часть захоронений на Южном кладбище в Академгородке. Один из жителей города выложил в телеграм-канале «АСТ-54 Black» фото с последствиями подтопления.

На фото видно, что могилы ушли под воду.

Напомним, проблемы с подтоплениями Южного кладбища обсуждаются в Новосибирске не первый год. В 2023 году на нем также были установлены факты подтопления.

Из-за возникновения подтоплений, мэрия выдавала распоряжение о прекращении захоронений на одном квартале — № 20, а точнее на участке, где было обнаружено подтопление.

Тогда в администрации города говорили, что из-за особенностей рельефа местности, на территории кварталов № 11 и № 20 общественного кладбища «Южное» весной образуется скопление талых вод. Дополнительной причиной подтоплений назывались несанкционированные снежные отвалы на границе кладбища, которые ежегодно организовывают, и не вывозят зимой расположенные вблизи гаражно-строительные кооперативы.

В 2023 году мэрия заключила контракт с подрядной организацией, которая должна была провести работы по подготовке рекомендаций по предотвращению подтоплений на территории кладбища.

Кладбище «Южное» является основным кладбищем Новосибирского Академгородка. Возникло как кладбище деревни Чербузы. После создания в 1957 году Новосибирского Академгородка, в ходе строительства школ и жилых домов микрорайона «Щ» многие старые могилы были снесены. Здесь похоронены Михаил Лаврентьев, Валентин Коптюг и Евгений Мешалкин.

Ранее редакция сообщала, что более 80 дорог затопило талыми водами в Новосибирской области.