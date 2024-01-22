Алиса Голубева из Новосибирска не стала «Миссис мира»

Завершился финал конкурса «Миссис мира» в Лас-Вегасе. Алиса Голубева из Новосибирска была представителем России на конкурсе «Миссис мира», но она не вошла в топ-17.
В топе оказались женщины из Колумбии, Канады и Германии. В скорее будет объявлена победительница.
Всего в этом году за титул «Миссис Россия» боролись 83 участницы со всей страны.
Напомним, что Голубева ранее выиграла аналогичный конкурс в Новосибирске. Региональный комитет сравнил победу в российском конкурсе с полетом в космос.
Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска будет представлять Россию на конкурсе красоты.
Фото с сайта Миссис Россия.
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