5 мифов о дистанционном изучении английского

Дистанционное обучение происходит только через приложение.

Все зависит от учебного центра. В Wall Street English есть полностью удаленные и безлимитные курсы. Но все программы предполагают постоянный контакт с учителями. Студенты школы ставят правильное произношение, выполняют интерактивные задания, смотрят увлекательные истории в формате телешоу, проходят зачеты в мини-группах, снимают языковой барьер в неформальной обстановке.

Трудно сконцентрироваться.

Во время онлайн-занятий действительно появляется много отвлекающих факторов. Но они же могут возникнуть и на уроках в учебном центре. Концентрация – вещь непостоянная. Только жажда знаний и интересная подача материала сделают учебу результативной. Когда на дистанционных курсах есть интерактивы и живое общение, скучать точно не придется.

Сложно связаться с педагогом.

Эта проблема решается, если выбраны курсы в школе с собственной электронной платформой. Как только слушатель начинает «плавать» в теме, он в режиме реального времени консультируется с преподавателем или записывается на онлайн-факультативы.

Нет разговорной практики.

Такого не возникает, если речь идет о комплексных курсах, нацеленных на освоение английского с нуля или повышение языкового мастерства. К примеру, в Wall Street English предусмотрено самостоятельное изучение тем и общение с учителями. Помимо индивидуальных консультаций с педагогами студенты получают доступ к онлайн-сообществу, где они могут побеседовать с учащимися из других стран.

Качество онлайн-обучения ниже.

Бытует мнение, что дистанционные курсы несистемны и однобоки. Это не так, поскольку многие школы предлагают разноплановые программы. И при этом методы обучения ничем не уступают традиционной системе. Убедиться в этом поможет сайт WSE, где представлены базовые курсы, интенсивные программы, корпоративное обучение, программы подготовки к международным экзаменам и курсы разговорного английского. Каждый студент сам отслеживает свои достижения в личном кабинете при помощи системы мониторинга успеха. Если после прохождения курсов подвижек нет, школа вернет потраченные на обучение деньги.

На поверку многие заблуждения об удаленной учебе так и остаются мифами. Преподаватели уверены, что для эффективного изучения английского нужно полностью погрузиться в языковую среду. А сделать это можно как онлайн, так и офлайн. Плюсы первого варианта в том, что привязки к месту и времени нет. Человек открывает свой гаджет и постигает язык, просматривая видео, выполняя упражнения и контактируя с носителями языка.

Фото предоставлено пресс-службой компании