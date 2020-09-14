Депутаты седьмого созыва заксобрания соберутся на сессию 24 сентября

О предстоящих изменениях в структуре регионального парламента, анонсированных некоторыми депутатами в завершение политического сезона, председатель регионального парламента шестого созыва Андрей Шимкив распространяться не стал.
— Посмотрим. Я никогда не был сторонником увеличения количества комитетов, потому что, когда слишком много комитетов, гораздо сложнее принимать решения: меньше количество депутатов в комитетах. Это вопрос президиума, вопрос фракций… За ближайшие десять дней решение будет принято, — цитирует Шимкива пресс-служба заксобрания.
Датой первой, организационной, сессии седьмого созыва Андрей Шимкив назвал 24 сентября.
Фото пресс-службы заксобрания Новосибирской области
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