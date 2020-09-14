Новосибирские предприниматели стали больше экономить

После снятия большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса, многие компании из сегмента малого и микро бизнеса смогли вернуться к полноценной работе. Однако в новых условиях пришлось менять многие процессы, заново изобретать бизнес-модели и экономить. Как показал опрос АО «Райффайзенбанк», 89% компаний в Новосибирске стараются тратить меньше. Для остальных в этом смысле почти ничего не изменилось. При этом больше всего экономить приходится предпринимателям в Новосибирске, Москве и Ростове-на-Дону — в этих городах об этом заявили 89%, 81% и 95% респондентов соответственно.

Отмечается, что чаще всего предприниматели экономят на зарплате себе, аренде офиса и материалах. Также многим удалось сократить расходы на банковские услуги и обслуживание кредитов.

Более четверти опрошенных нашли офис меньшего размера.

— Большинство смогли договориться о снижении арендной платы, а 23% частично отказались от офиса – приезжают только те сотрудники, что работают с клиентами, — показал опрос.

Опрос показал, что большинство компаний столкнулись со снижением доходов. Чаще всего это происходило из-за снижения спроса на продукцию и временного простоя весной 2020 года.

— Однако у 8% опрошенных доходы увеличились. И здесь главными факторами стали расширение производства, переход в новую сферу бизнеса и возобновление активной работы после карантина, — говорится в сообщении.

При этом почти 40% опрошенных владельцев бизнеса заявили, что их расходы за последние три месяца практически не менялись. Каждый третий участник опроса смог сократить их, и значимой статьей экономии стали налоги и сборы — здесь снижение нагрузки зафиксировали 25% респондентов.

Главными причинами для роста расходов стали расширение производства, траты на материалы и оборудование, а также на логистику.

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