Отмену налога на ТКО необходимо ускорить

Депутаты Горсовета Новосибирска на сегодняшней сессии приняли обращение к своим коллегам федерального уровня с просьбой законодательно закрепить право регионов устанавливать нулевой уровень налога на прибыль и освободить от НДС региональных операторов. Это, по мнению депутатов, позволит уменьшить тариф на утилизацию отходов. Как следует из текста документа, для принятия этого решения необходимо внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Напомним, что в случае отмены НДС для регионального оператора, по подсчетам областного департамента по тарифам, для пользователя услуги тариф сократится с 94,2 до 77 рублей в месяц

— В размере ежемесячной платы, начисляемой по тарифу на услугу по обращению с ТКО, которая для жителей города Новосибирска определена в размере 92,42 рубля с человека, сумма НДС составляет 15,41 рубля или 16,7 % от платы, что является довольно существенным объемом в структуре платы за предоставляемую услугу, — говорится в тексте обращения на имя спикера Госдумы.

Проект обращения до сессии был рассмотрен постоянной комиссией горсовета по городскому хозяйству, о чем сообщил председатель комиссии Игорь Кудин.

— Проблема утилизации ТКО весьма актуальна для всех регионов нашей страны — необходимость системного переформатирования работы в данной сфере назрела давно, и об этой необходимости, прежде всего, говорят не власти, а сами граждане. Введение практики раздельного сбора мусора, переработки большей его части, с применением при этом современных технологий, приветствуется гражданским обществом, — отмечают в обращении депутаты.

— С 1 января 2019 года вывоз ТКО стал коммунальной услугой. Соответственно, с этой услуги взимается НДС. С точки зрения и экономики, и справедливости считать будут с человека. Если в квартире прописана семья, состоящая из нескольких человек, сумма получается достаточно большая, — констатировал Асанцев во время пресс-подхода.

По словам спикера горсовета Дмитрия Асанцева, депутаты решили принять обращение, чтобы поддержать инициативу правительства РФ от лица Новосибирской области и города Новосибирска.

Российское правительство одобрило законопроект, освобождающий региональных операторов от уплаты НДС, на минувшей неделе. В случае оперативного принятия соответствующего решения депутатами Госдумы, оно может вступить в действие уже в феврале-марте.

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