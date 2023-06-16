5 вагонов с каменным углем сошли с рельсов в Новосибирской области

Сегодня, 16 июня 2023 года, около 7 часов утра на десятом железнодорожном пути восточного парка станции Барабинск произошел сход пяти вагонов с каменным углем грузового поезда.

— В результате произошедшего никто не пострадал, опрокидывание вагона не допущено, — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Как уточняют в Следкоме, проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. — Ред.).

Кроме того, Барабинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Стоит отметить, что по данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, погрузка на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – мае 2023 года составила почти 11,2 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший рост отмечен по следующим видам грузов:

кокс – более 36 тыс. тонн (+24,2% к январю – маю 2022 г.);

химикаты и сода – 37 тыс. тонн (+20,8%);

нефть и нефтегрузы – 600 тыс. тонн (+20,7%);

черные металлы – 100 тыс. тонн (+17,5%);

каменный уголь – 7 млн тонн (+3,6%);

строительные грузы – 1,4 млн тонн (+2,8%).

Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в субъекте, подчеркивают в ЗСЖД.