5 вагонов с каменным углем сошли с рельсов в Новосибирской области

Сегодня, 16 июня 2023 года, около 7 часов утра на десятом железнодорожном пути восточного парка станции Барабинск произошел сход пяти вагонов с каменным углем грузового поезда.
— В результате произошедшего никто не пострадал, опрокидывание вагона не допущено, — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Как уточняют в Следкоме, проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. — Ред.).
Кроме того, Барабинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Стоит отметить, что по данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, погрузка на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – мае 2023 года составила почти 11,2 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший рост отмечен по следующим видам грузов:
Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в субъекте, подчеркивают в ЗСЖД.
Фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
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