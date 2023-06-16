VIP-club: промышленности и власти нужно выстраивать диалог

— Ситуация в экономике, геополитике требует более плотной работы промышленных предприятий и органов власти. Нужно обсуждать и предпринимать конкретные шаги: как власть и производственные предприятия могут помочь друг другу и что для этого нужно, — отметил, открывая заседание майского Клуба промышленников «Промплощадка» президент VIP—club Алексей Потапов.

В качестве «промплощадки» для общения и обмена опытом, участники объединения VIP-club на этот раз выбрали деревообрабатывающую фабрику «КедрПром».

В ходе обсуждения промышленники обозначили ряд проблем, актуальных для производственных компаний.

Сохранение промплощадок

Участники рынка отметили, что трендом последних лет стало постепенное перепрофилирование промышленных площадок под бизнес, торговлю и логистику, а также жилищное строительство. Эта тема активно эксплуатируется в Москве и начинает развиваться в Новосибирске. В качестве примера были приведены ситуации с ОАО «НПО «Сибсельмаш», а также ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Непринятие российского

Промышленники отметили, что долгое время в России внедрялась парадигма, когда на государственном уровне отодвигалась продукция отечественных предприятий, в том числе благодаря условиям торгов. Хотя во многих странах приоритеты отдаются национальным производителям. В результате многие российские предприятия были вынуждены уйти с рынка. И тренд на то, что «свое — вторично» сохраняется. Сейчас, к примеру, есть предприниматели, готовые производить в стране бытовую технику, которая будет дешевле импортных поставок из КНР, но спрос заточен на иностранную продукцию.

Финансовая политика

Участники встречи также обратили внимание на скачки валюты, проблемы с расчетами по проведенным сделкам с партнерами из других стран. Например, у российских производителей оборудования из-за роста себестоимости и подорожания рубля относительно евро и доллара произошло увеличение стоимости оборудования в валюте в 1,5 раза. Это привело к неконкурентоспособности как на внешних рынках, так и внутри страны. При получении аванса от заказчика производитель сегодня не знает, каким образом он сможет получить окончательный расчет. Промышленники уверены: это задача государства — обеспечить стабильность финансовых расчетов и курса валют.

Отсутствие госзаказа

Освоение новых технологий требует больших инвестиций, но их массовый запуск невозможен без госзаказа. Сегодня это ключевой механизм поддержки бизнеса за счет гарантированного спроса.

Мотивация бизнеса по развитию производства достаточно высока, поэтому даже при небольшом госзаказе предприятия смогут направлять инвестиции на развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов и оборудования.

Дефицит кадров

Больной темой для промышленности сегодня является кадровый вопрос. Руководители и собственники предприятий недовольны качеством и программами обучения в колледжах, техникумах и вузах Новосибирска.

— Сейчас на рынок труда выпускают кадры с квалификацией «недоучки с недодипломом», которые непонятно где будут работать. Они приходят и сразу просят большую зарплату, а от ответа на вопрос, готовы ли они при этом компенсировать ущерб, который могут нанести предприятию, уходят, — комментирует инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

— Нужно менять систему образования, а для начала признать, где мы сейчас находимся. Нужно садиться и целенаправленно смотреть, что и как необходимо поменять. На мой взгляд, нужно возвращать взаимодействие ученика и преподавателя, уходить от ЕГЭ. Нужно учить студентов думать и понимать, что они делают, а не полагаться только автоматизированные системы. У нас монстры добывающей промышленности долгое время снижали требования к уровню образования сотрудников — им требовались аппаратчики. В итоге людям стало неинтересно, и сейчас профильные вузы не набирают абитуриентов на добывающие специальности.

Инвестор со стажем более 30 лет, известный новосибирский предприниматель Игорь Кузнецов добавил, что сейчас сопровождение образовательного продукта выросло в разы.

— Я говорю об отчетах, которые бесконечно пишут преподаватели и которые никому не нужны. При этом на персональную работу со студентами у педагогов просто не остается времени, — пояснил он. — Нужно создавать систему, в которой профессионалы будут освобождаться от лишней работы, приглашать педагогов из прикладной промышленности. Но чтобы спрогнозировать потребность в кадрах, нужно изучить, кто требуется корпорациям, и готовить нужных специалистов.

Участники заседания отметили, что на рынке рабочих специальностей наблюдается гонка зарплат для тех, кто все-таки может работать с должным качеством.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов обратил внимание промышленников, что большую роль в обесценивании образования сыграли и сами работодатели. Это произошло не только в промышленности, но и во многих сферах экономики.

— Просто для некоторых специальностей этот процесс пошел раньше, например для юристов. Когда во второй половине 90-х годов в свободном доступе появилась профессиональная литература, а ВУЗы начали вводить платные программы, количество людей с дипломами юристов («люди с дипломами») на рынке труда стало расти, а качество подготовки специалистов, соответственно, стало падать. Работодатель, не понимая уровень подготовки и стремясь к снижению затрат, нанимал «людей с дипломами». Затем и средний уровень профессионализма стал падать, да и «люди с дипломами» сами уже становились работодателями или руководителями и нанимали на работу специалистов соответствующего уровня образования. В это время вузы, находясь в рыночной системе координат, готовили «ходовой товар». Все! Точка!

Дальше эта волна покатилась по всем специальностям, в первую очередь накрывая те, по которым проще готовить специалистов, одновременно вымывая сложные и невостребованные работодателями — по количеству соискателей и уровню заработной платы. В этом круговороте и многие технические специальности также не стали исключением.

Решать эту проблему нужно только совместно: органам власти, промышленникам и образовательным учреждениям.

Андрей Степаненко, основатель компании «Гормашэкспорт», инженер и руководитель с более чем 30-летним стажем в промышленности, подытожил сказанное и внес свои конструктивные предложения.

Сначала нужно сформировать долгосрочную промышленную политику, с понятными и доступными для всех, а главное долговременными правилами взаимодействия бизнеса и власти. Нужно уходить от лоббирования импортного, развивать реальные программы венчурного финансирования. Долгие годы формировалось мнение, что в нашей стране ничего достойного не может быть создано и зачем создавать, когда есть импортное и т.д. Создавая отечественную технологию, превышающую мировые разработки, мы сталкивались с тем, что у нас не готовы ее принимать, так как нет западного аналога.

Теперь мы имеем высокую стоимость западного оборудования, недоступность материалов и комплектующих. Все это усугубляет дефицит кадров и их давно упавшая квалификация. Кадры нужно готовить, особенно инженерные — со школьной скамьи. Уже видим, что в школы возвращают черчение.

Пристального внимания требуют все цепочки и все отрасли промышленности. Но если ставить приоритеты, то превыше всего — производство средств производства: станков, горного, нефтяного, металлургического, химического и аграрного оборудования; материалов и комплектующих.

Формирование работы на результат, а не на отработку грантов и публикаций. Вовлечение в науку людей, имеющих опыт создания и внедрения новых технологий и оборудования.

Развитие индустриальной пропаганды на всех уровнях. Начиная с детских садов и школ — воспитание интереса и гордости за отечественных разработчиков и производителей.

Формирование интересов к профессии у детей с 5-6 класса. Создание сети станций творчества. Возращение уроков труда и УПК, организация экскурсий на предприятия. Отказ от формальных экзаменов, типа ЕГЭ, они не учат думать и понимать и лишают общения с учителем.

Отмена в инженерном образовании двухстадиального образования. Специализация должна начинаться со второго курса. Внедрение физтеховской системы образования, включая обучение на предприятиях с участием профессиональных инженеров и ученых.

Изменение закона о рекламе, который трактует как рекламу любые упоминания о предприятиях и их разработках.

Создать систему финансирования, обеспечивающую механизм внедрения разработок, в том числе программы государственного финансирования частных проектов, обеспечивающих высокую эффективность и отдачу.

Только внедрив новое и наверстав упущенное, мы сможем возродить отечественную промышленность. Для этого, безусловно, прежде всего потребуется воля и участие государства — законодателей и чиновников всех уровней — для решения выше описанных задач в тесном тандеме с промышленными предприятиями. Общее дело делаем.

VIP—club благодарит партнера встречи Клуба промышленников «Промплощадка» — деревообрабатывающую фабрику «КедрПром» в лице владельцев Александра и Евгении Сорокиных — за интересную экскурсию и помощь в организации мероприятия.