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Двух новосибирских депутатов-эмигрантов могут лишить мандатов в ближайшее время

  • 16/06/2023, 11:24
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Двух новосибирских депутатов-эмигрантов могут лишить мандатов в ближайшее время
Не дожидаясь полугодового срока их отсутствия на сессиях.

Прокуратура Новосибирска направила официальное обращение к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву с информацией о непредоставлении необходимых сведений о доходах со стороны депутатов Сергея Бойко* (*В апреле 2023 года включен Минюстом в реестр иностранных агентов. Ред.) и Хельги Пироговой (Находится в международном розыске. Пирогова входит в женское политическое движение «Мягкая сила», которое Минюст признал иностранным агентом в мае 2023 года, Ред.).

  Непредставление депутатом представительного органа указанных сведений… влечёт безальтернативное досрочно прекращение полномочий депутата,   говорится в письме за подписью исполняющего обязанности городского прокурора Виталия Зулина.

О факте обращения прокуратуры к председателю горсовета Пирогова сообщила у себя в соцсети. Это, по мнению депутата, может стать поводом не выжидать полугодового срока для лишения мандатов тех, кто длительное время не участвует в работе горсовета.

  Загвоздка в том, что сведения я предоставляла, помощник мой пытался в антикоррупционную комиссию отдать,   пишет Пирогова.   Они не приняли, поэтому он отправил его почтой, такой вариант тоже предусмотрен. Письмо им было доставлено вовремя, документы предоставлены, сроки соблюдены. Но это же жииирный повод не дожидаться сентября, чтобы лишить нас мандатов по новому закону имени Бойко* и Пироговой! Можно представить, что письма не было! 23 июня будет заседание комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей в целях противодействия коррупции. Почти нет сомнений в решении комиссии.

Напомним, что оба депутата, представляющие либеральную коалицию на протяжении длительного времени находятся за пределами России. Сергей Бойко* с семьёй покинул страну в октябре 2021 года, опасаясь «возможного преследования со стороны правоохранительных органов». Пирогова выехала из России летом прошлого года после возбуждения уголовного дела после неоднозначного поста в соцсети о российских военнослужащих. С момента отъезда из страны оба коалиционера не участвовали в сессиях и заседаниях комиссий горсовета.

В январе 2023 года Госдума приняла изменения федерального законодательства, предусматривающие досрочное «размандачивание» депутатов-прогульщиков, «не подающих признаки жизни» в органах власти сроком не менее полугода.

Ранее редакция сообщала о пертурбациях внутри одного из комитетов Заксобрания области.

Фото: Коалиция Новосибирск 2020

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура Новосибирска коалиция Новосибирск 2020 депутаты горсовета Новосибирска


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