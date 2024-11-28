50% региональных DDoS-атак в сфере ТЭК пришлась на сайты компаний Сибири

Компания RED Security, открытая экосистема решений и экспертизы в области кибербезопасности, сообщила о значительном увеличении числа DDoS-атак на сайты организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в октябре. В сравнении со средними показателями за первые три квартала 2024 года, в октябре количество атак данного типа в ТЭК возросло втрое. Наибольшее число инцидентов произошло в Сибирском федеральном округе.

С началом отопительного сезона увеличивается потребность в ресурсах ТЭК, и, как следствие, растет интерес злоумышленников к осуществлению атак на отраслевые интернет-ресурсы, прерывание работы которых станет особенно заметным, отметил Дмитрий Монахов, технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security. Например, недоступность сайта компании по энергоснабжению в период аварии на сетях может привести не только к ущербу репутации, но и к вопросам со стороны контролирующих органов о выполнении требований по обеспечению необходимого уровня защищенности IT-ресурсов критической инфраструктуры.

Другим важным фактором роста интереса злоумышленников является активная цифровизация предприятий нефтегазового и энергетического сектора. Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в ТЭК к 2030 году увеличится в 13,5 раза по сравнению с 2020 годом. Высокий уровень цифровизации неизбежно приводит к увеличению уязвимостей в IT-инфраструктуре и повышает риски информационной безопасности.

За прошедшие 10 месяцев отрасль ТЭК уверенно вошла в пятерку наиболее уязвимых к DDoS-атакам.