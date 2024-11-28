В Колыванском районе более 8 га земли отдают под сточные лагуны Горводоканала

В Кудряшовском сельсовете Колыванского района Новосибирской области земельные участки площадью 46 тысяч кв. метров (4,6 га) и 37 643 кв. метра (3,7 га) выделены МУП «Горводоканалу» для размещения площадок депонирования осадков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Они расположены рядом с очистными сооружениями.

— Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, — говорится в документе.

В 2024 году МУП «Горводоканал» начал строительство второй очереди площадки депонирования в районе поселка «Кудряшовский». Завершить работы планируется в начале 2025 года. В январе компания выбрала подрядчика для обследования и проектирования очистных сооружений. Он должен обновить инженерно-топографические планы на площади 148,4 Га. Компания должна предусмотреть внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) очистки сточной воды, обработки и механического обезвоживания осадка по реконструкции ОСК, автоматизации технологических процессов очистки сточной воды (АСУ ТП ОСВ ОСК), очистки воздуха от вредных и дурнопахнущих веществ.

Депонирование — размещение осадка в траншеях требует выемки грунта на глубину, достаточную для размещения осадка ниже первоначального уровня поверхности земли.

Ранее редакция сообщала, что две трубы со стоками перекрыли на берегу Тулы в Новосибирске. До конца года будет забетонировано еще три трубы, сбрасывающих стоки в малые реки города.